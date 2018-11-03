Трочек: Барков и Лайне пробились в НХЛ, но не имеют возможности играть дома

Нападающий «Флориды Пантерз» Винсент Трочек поделился мнением о вынесенных матчах НХЛ в Финляндии. Напомним, «Флорида» и «Виннипег Джетс» провели два матча в Хельсинки в рамках Глобальной серии.



«За время Глобальной серии вы слышали, как болельщики реагировали всякий раз, когда Александр Барков или Патрик Лайне получали шайбу или когда их имена объявляли по стадиону. Здорово, что они снова смогли здесь выступить. Особенно это здорово для них. Они всю жизнь посвятили тому, чтобы пробиться в НХЛ, но теперь практически не имеют возможности играть дома», — приводит слова Трочека официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19