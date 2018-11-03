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«Торпедо» одолело «Салават Юлаев» благодаря дублю Паршина

«Торпедо» одолело «Салават Юлаев» благодаря дублю Паршина
Хоккей / КХЛ

«Торпедо» и «Салават Юлаев» выясняли отношения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Нижнем Новгороде и закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

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Подопечные Дэвида Немировски забросили две шайбы к 10-й минуте игры – Михаил Варнаков отличился в равных составах, а Денис Паршин реализовал большинство после удаления Григория Панина. Уфимцам потребовалось пять минут, чтобы отыграть один гол благодаря результативному броску Владимира Жаркова. В третьем периоде преимущество хозяев укрепил Паршин, оформив дубль.

«Торпедо» одержало четвёртую победу подряд, а подопечные Николая Цулыгина продлили серию поражений до трёх встреч.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2018, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
3 : 1
2:1, 0:0, 1:0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Варнаков (Хольм, Ильин) – 08:39 (5x5), 2:0 – Паршин (Варнаков, Мили) – 09:38 (5x4), 2:1 – Жарков (Кадейкин, Сергеев) – 15:26 (5x5), 3:1 – Паршин (Коробов) – 53:53 (5x5)
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