«Торпедо» одолело «Салават Юлаев» благодаря дублю Паршина

«Торпедо» и «Салават Юлаев» выясняли отношения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Нижнем Новгороде и закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



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Подопечные Дэвида Немировски забросили две шайбы к 10-й минуте игры – Михаил Варнаков отличился в равных составах, а Денис Паршин реализовал большинство после удаления Григория Панина. Уфимцам потребовалось пять минут, чтобы отыграть один гол благодаря результативному броску Владимира Жаркова. В третьем периоде преимущество хозяев укрепил Паршин, оформив дубль.

«Торпедо» одержало четвёртую победу подряд, а подопечные Николая Цулыгина продлили серию поражений до трёх встреч.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.