Дроздов: не сказал бы, что «Барыс» играл вторым номером

Нападающий минского «Динамо» Иван Дроздов поделился эмоциями после домашнего проигрыша (2:3) в матче с «Барысом». В этой игре форварду удалось забить первую шайбу в КХЛ.



«Вышли на первый период расслабленными, получили три гола. В перерыве собрались в раздевалке, поговорили и провели неплохие второй и третий периоды. В последней двадцатиминутке демонстрировали хороший хоккей, нужно было зацепиться за эту игру.



Моя первая шайба в КХЛ? Была перепасовка у игроков «Барыса», шайба удачно отскочила, вышел «один в ноль», а там действовал по ситуации. Тренер стал мне больше доверять после заброшенной шайбы, думаю, так поступил бы любой специалист. «Барыс» сегодня играл вторым номером? Я бы так не сказал», — передаёт слова Дроздова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Скабелка: первый гол дал сопернику глоток свежего воздуха, но «Барыс» выстоял