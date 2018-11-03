Цулыгин: легионеров «Салавата» изучили, им не дают играть в формате «5 на 5»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился эмоциями после поражения в выездном матче с «Торпедо» (1:3).

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Поздравляю соперника с победой — выиграли сегодня по делу. Мы не смогли реализовать большинство во втором периоде, которое у нас было. Не хватило характера, желания и настойчивости, чтобы выиграть. Старались, но этого оказалось недостаточно.



Большое количество необязательных удалений? Считаю, что это избыток эмоций, именно в концовке игры. Вроде как головой хотели выиграть, а получается, что вот так выплёскивали свои эмоции. Быть профессионалом — это и есть умение себя контролировать, когда идут последние минуты и где-то нужно потерпеть, а у нас идут эти удаления глупые. Это непростительно.



Легионеры? В последних играх у них где-то не очень получается. Но это связано не только с ними — со всей командой. Если они играют чуть хуже, то другие должны выходить на лидерские позиции и выигрывать игры. Мы же должны побеждать не только за счёт легионеров.

Они забивали при игре в формате «5 на 4», а при игре в равных составах все изучили их и против них выставляют игроков, которые не дают играть», — цитирует Цулыгина официальный сайт «Салавата Юлаева».