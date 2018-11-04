Макаров: лично мне вдвойне приятно обыграть «Ак Барс»

Голкипер «Нефтехимика» Андрей Макаров поделился эмоциями после победы над «Ак Барсом» (3:2 Б).

«Незабываемые эмоции. Всё-таки я давно хотел сыграть против «Ак Барса», но никак не получалось. Когда приехал с «Куньлунем», на раскатке травму получил, и не вышел. Я родился в Казани, это мой родной город, и мне лично вдвойне приятно обыграть «Ак Барс». Мне очень сильно хотелось выиграть, и ребята старались. Мы смогли переломить ход встречи и выиграли всё-таки по буллитам.

Выход на замену? Честно, не ожидал, так получилось просто. Я не думаю, что Ежа сняли за ошибки, просто Андрей Викторович сделал это, чтобы команда встрепенулась. Потому что мы немножко проспали начало, и соперник перехватил инициативу.

Сейв на Ткачёве? Честно, я даже не помню, кто бросал, куда попала шайба. Сейчас посмотрю повтор, может, увижу. Я видел, что там игрок, и старался как можно больше пространства забрать у него. Может быть, он не поднял шайбу и попал в меня – повезло. Думаю, удача улыбнулась нам сегодня», — цитирует Макарова «Спорт Бизнес Online».