Кудашов: у СКА огромное желание отомстить ЦСКА за поражение в первом матче

Тренер СКА Алексей Кудашов рассказал о подготовке питерской команды к матчу с московскими «армейцами».



«У команды велико желание отомстить за поражение в первом матче. Естественно, эту игру все ждут. Хотим отыграться. Последние матчи показали, что ЦСКА на ходу. Мало пропускает, много забивает. Забегая вперед, скажу, что на первый план выйдет игра спецбригад.



Имитация действий ЦСКА? Это ситуация, когда ты готовишь команду к каким-то тактическим схемам соперника. Конечно, иногда мы это делаем.



ЦСКА проведёт второй матч за сутки? На самом деле, до этого у них была пауза, так что не думаю, что это существенно.



Надеюсь, что все наши игроки залечат микроболячки во время перерыва и будут готовы ко второй части чемпионата. Шестёркин займёт место в воротах? Да, всё правильно», — цитирует Кудашова официальный сайт СКА.

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