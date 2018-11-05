Куликов: когда узнал об обмене в «Баффало», хотел телефон об стенку кинуть

Защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов вспомнил период пребывания в составе «Баффало Сэйбрз». В 2016 году хоккеиста обменили в стан «клинков» из «Флориды Пантерз».



«Баффало» запомнился тем, что я спиной в дверь врезался, и всё. Ещё на Ниагарский водопад ездил шесть раз. Больше там нечего делать. Говорят, это дыра? Я более цивилизованный, не буду так говорить.



Когда узнал об обмене, телефон хотел об стенку кинуть. Я вообще узнал не после звонка или обычного сообщения, а после аудиосообщения. Проснулся, слушаю сообщение, и там говорится: «Тебя обменяли…» Услышал что-то на «Б».



До этого как раз слухи про «Бостон» были. Ну, думаю, «Бостон» — ладно, неплохо (смеётся). Потом ещё раз прослушал сообщение, и всё», — сказал Куликов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Как живёт наш хоккеист в Америке. У него шведская жена и интересная карьера Первое большое интервью с Дмитрием Куликовым. Вообще.