Крикунов: если бы я был судьёй, не дал бы удаление на Индрашисе

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча со «Спартаком» (1:2).



«Понятно, что это московское дерби, и ребята настраивались на игру. Но мы играем первым номером и не можем справиться с обороной «Спартака», а забив один гол, сложно выиграть. Мы пропустили вторую шайбу при таком удалении Индрашиса, где было 50 на 50. Если бы я был судьёй, то не дал бы такого удаления, но им виднее. К сожалению, в конце матча не смогли реализовать игру шесть на четыре. Нам остаётся только работать.



Первое звено не сыграло сегодня? Шипачёв приболел, Индрашис играл на уколах. Но какая разница? Если вышел играть, то должен играть.



Не опасался ли я, что просядем в конце игры из-за баллонов? Нет, не опасался, она и не просела. Дело не в баллонах, а в том, что забивать надо. Для того чтобы забивать, нужны силы, а у нас этот момент был где-то упущен. Сейчас хорошо на выезд съездили, поднимаемся чуть-чуть, в перерыве ещё подготовимся.



Над чем будем работать в европаузе? Физически нам нужно подготовиться, а также подтянуть игру в позиционном нападении. Мы очень много играем первым номером, стараясь играть в атаке, поэтому надо работать над завершением атак», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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