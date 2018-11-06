«Оттава» распространила заявление игроков по поводу инцидента с видео в такси

«Оттава Сенаторз» опубликовала заявление игроков по поводу инцидента с видео, на котором хоккеисты шутят о способности реализовывать буллиты, издеваются над одним из тренеров команды Марти Рэймондом и смеются над неэффективностью спецбригады.

«Мы хотим публично извиниться перед Рэймондом, нашими партнёрами по команде и тренерами за наши комментарии. Это личная беседа, которая была записана без нашего ведома. Мы сосредоточены на команде и совместном достижении успехов. Мы благодарим за поддержку наших болельщиков и клуб. Это важный урок для нас», – говорится в заявлении.

Видео было снято в Фениксе 29 или 30 октября. Предположительно ролик записал водитель такси, который перевозил семерых игроков команды. Никто из них не знал, что разговор записывается. В такси в этот момент находились лидеры «сенаторов» Крис Уайдман, Мэтт Дюшейн, Тома Шабо, Крис Тирни, Дилан Демело, Колин Уайт и Алекс Форментон.