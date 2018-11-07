Якушев: до сих пор смотрим на канадцев из Суперсерии-1972, как на друзей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев поделился воспоминаниями о Суперсерии-1972.

«Суперсерия впервые познакомила канадских болельщиков с советской командой и ее хоккеем. Если бы не Суперсерия, то канадские болельщики не узнали бы о Владиславе Третьяке, Валерии Харламове и других прекрасных хоккеистах из Советского Союза. Мы, в свою очередь, познакомились с профессиональным канадским хоккеем. У нас в Советском союзе не было возможности их смотреть. Но еще важнее в 1972 году было не только встретиться с великими мастерами на льду, но и завести новых друзей. Даже сегодня мы смотрим практически на них всех, как на друзей.



До этого мы играли против любителей, а не профессионалов. Суперсерия стала первым нашим опытом на столь высоком уровне. Мы были изумлены с первой же минуты, как приземлились в Канаде, потому что из самолета нас забрали прямо на автобусе без прохождения паспортного контроля. У нас был эскорт из мотоциклов. В Монреале для нас был забронирован роскошный отель The Queen Elizabeth. У всех были свои телевизоры, и мы смотрели мультики, потому что там не надо было понимать слов. Мы были очень, очень впечатлены абсолютно всем, включая невероятный размер стейков. Все мы получили удовольствие от теплого приема, который нам оказали», — цитирует Якушева официальный сайт лиги.

