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Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Эдмонтон», у Василевского 33 сейва

Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Эдмонтон», у Василевского 33 сейва
Хоккей / НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась с разгромным счётом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) в пользу хозяев. Для «Тампы» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров, в активе которого дубль и передача. Тремя баллами за результативность также отметился Стивен Стэмкос (1+2). Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 33 броска из 35. Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв провёл на льду 19 минут 50 секунд и очков не набрал.

Благодаря этой победе «Тампа» укрепила лидерство в турнирной таблице Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2018, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
5 : 2
2:0, 2:1, 1:1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Стэмкос (Кучеров) – 04:40 (5x5), 2:0 – Пойнт (Гурд, Джонсон) – 19:34 (5x5), 2:1 – Строум (Клефбом) – 32:32 (4x4), 3:1 – Гурд (Макдона, Пойнт) – 33:19 (5x5), 4:1 – Кучеров (Стэмкос, Коберн) – 38:59 (4x4), 4:2 – Драйзайтль (Ратти, Ньюджент-Хопкинс) – 40:40 (5x4), 5:2 – Кучеров (Миллер, Стэмкос) – 48:23 (5x4)
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