Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Эдмонтон», у Василевского 33 сейва

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась с разгромным счётом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) в пользу хозяев. Для «Тампы» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров, в активе которого дубль и передача. Тремя баллами за результативность также отметился Стивен Стэмкос (1+2). Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 33 броска из 35. Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв провёл на льду 19 минут 50 секунд и очков не набрал.

Благодаря этой победе «Тампа» укрепила лидерство в турнирной таблице Восточной конференции.