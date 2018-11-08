Кросби: у «Питтсбурга» были хорошие шансы, но шайба просто не шла в ворота

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«У нас были хорошие шансы. Мы попадали в штанги, создавали опасные моменты, но просто шайба не шла в ворота, либо Холтби играл здорово», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.

Счёт в середине первого периода открыл Кросби, реализовав большинство. В этом же формате во втором игровом отрезке отличился Александр Овечкин, выйдя на чистое восьмое место в истории по голам в большинстве, обогнав Марселя Дионна. Победу хозяевам принёс точный бросок Ти Джея Оши на 59-й минуте, одним из ассистентов выступил Евгений Кузнецов. Голкипер «Кэпс» Брэйден Холтби отразил 41 бросок.