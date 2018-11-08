Олимпийская сборная России вырвала у Германии победу в овертайме

Олимпийская сборная России одержала победу над Германией в матче товарищеского Кубка Германии, встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3 ОТ. Для российской команды это был первый матч на турнире.



Счёт во встрече был открыт на 17-й минуте, заброшенной шайбой сумел отметиться Николай Демидов. Во втором периоде Германия сумела сравнять счёт и выйти вперёд — на дубль Леонарда Пфёрделя и гол Франка Мауэра российская сборная ответила только точным броском Дмитрия Юдина. Восстановить равновесие на табло подопечные Олега Браташа сумели на 51-й минуте, гол в свой актив записал Андрей Чибисов. Встреча перешла в овертайм, где россияне победили благодаря шайбе Артёма Земчёнка.

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