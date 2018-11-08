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Олимпийская сборная России вырвала у Германии победу в овертайме

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Олимпийская сборная России вырвала у Германии победу в овертайме
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Олимпийская сборная России одержала победу над Германией в матче товарищеского Кубка Германии, встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3 ОТ. Для российской команды это был первый матч на турнире.

Счёт во встрече был открыт на 17-й минуте, заброшенной шайбой сумел отметиться Николай Демидов. Во втором периоде Германия сумела сравнять счёт и выйти вперёд — на дубль Леонарда Пфёрделя и гол Франка Мауэра российская сборная ответила только точным броском Дмитрия Юдина. Восстановить равновесие на табло подопечные Олега Браташа сумели на 51-й минуте, гол в свой актив записал Андрей Чибисов. Встреча перешла в овертайм, где россияне победили благодаря шайбе Артёма Земчёнка.

Товарищеские матчи (сборные)
08 ноября 2018, четверг. 21:00 МСК
Германия
3 : 4
0:1, 3:1, 0:1, 0:1
Россия (олимп.)
0:1 – Демидов (Ткачёв) – 16:08 (4x5), 1:1 – Пфёдерль (Плахта, Акдаг) – 20:53 (5x4), 1:2 – Юдин (Прохоркин) – 23:50 (5x5), 2:2 – Пфёдерль (Вольф, Плахта) – 28:05 (5x4), 3:2 – Мауэр – 39:38 (5x5), 3:3 – Чибисов (Юдин, Прохоркин) – 50:17 (5x5), 3:4 – Земчёнок (Светлаков, Окулов) – 60:22 (5x5)

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