Молодёжная сборная России проиграла финнам на Турнире четырёх наций

Молодёжная сборная России проиграл финским сверстникам в товарищеском матче, который состоялся в рамках Турнира четырёх наций. Игра закончилась со счётом 5:3 в пользу сборной Суоми.



В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Иван Морозов, Василий Подколзин и Глеб Зайцев.



Следующий матч российская «молодёжка» под руководством Юрия Бабенко проведёт с Чехией (10 ноября, 20:30 мск.). Заключительная игра россиян пройдёт со шведами (11 ноября, 17:00). Все матчи турнира проходят в Чехии.



Другой состав молодёжной команды под руководством Валерия Брагина находится в Канаде, где проводит матчи в рамках суперсерии. После трёх игр счёт в серии 2-1 в пользу североамериканских хоккеистов.

«Канадцы» сыграли за Канаду. Легионеры Брагину не помощники Сборная России проиграла в суперсерии лиге Онтарио.