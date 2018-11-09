Кадейкин — о лучшем голе октября КХЛ: что первое пришло в голову, то и исполнил

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин поделился впечатлениями от своего гола в игре с «Металлургом», который был признан лучшим по итогам октября.



«Как забил гол? Получил шайбу у борта, ворвался в зону, понял, что нахожусь перед воротами абсолютно один. Но даже в такой момент на площадке времени для долгих размышлений особо нет. Что первое пришло в голову, то и исполнил. Самое главное, чтобы на такие нестандартные ходы хватало смелости.



Увидел эту шайбу после игры, но стараюсь не зацикливаться на ней. Да, получилось красиво, но постоянно гордиться этим голом не стоит. У нас идут матчи через день, и если ты будешь концентрироваться на одном моменте, который был почти месяц назад, ничего хорошего из этого не выйдет. Завтра снова игра, и все твои прошлые заслуги обнуляются. Выходить на лёд в эйфории от собственного величия — далеко не лучший рецепт для профессионального хоккеиста», — цитирует Кадейкина официальный сайт КХЛ.

Посмотреть видео лучших голов октября можно на официальном сайте КХЛ.