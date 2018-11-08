Гол Кадейкина возглавил десятку лучших шайб КХЛ в октябре

Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте выбрала 10 самых красивых заброшенных шайб октября. Возглавила топ-10 потрясающая шайба нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Александра Кадейкина.



Авторы лучших голов месяца:



Расмуссен и Пакаринен («Металлург»)

Илья Михеев («Авангард»)

Миро Аалтонен («Витязь»)

Вирта и Таффе («Слован»)

Григоренко и Капризов (ЦСКА)

Марсель Шолохов («Трактор»)

Мозякин и Вольски («Металлург»)

бригада большинства («Куньлунь»)

Эрик О’Делл (ХК «Сочи»)

Александр Кадейкин (Салават Юлаев)

Посмотреть видео самых красивых заброшенных шайб октября также можно на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.



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