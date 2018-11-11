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НХЛ объявила трёх главных звёзд игрового дня

НХЛ объявила трёх главных звёзд игрового дня
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, информирует официальный сайт лиги. Российские хоккеисты не попали в число лучших игроков.

Главным героем дня стал чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, оформивший хет-трик и сделавший одну результативную передачу во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:1). В 16 матчах на счету чешского нападающего стало 15 заброшенных шайб, и он вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ, оторвавшись от целой группы игроков с 12 голами.

Второй звездой признан канадский форвард «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:0).

Замкнул тройку лучших голкипер «Питтсбург Пингвинз» Кейси Десмит, отразивший 39 из 39 бросков во встрече с «Аризоной Койотс» (5:0).

Давид Пастрняк оформил хет-трик и возглавил гонку снайперов НХЛ
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