Игровое время хоккеистов сборной России в матче с Чехией на Кубке Карьяла

Сборная России в заключительном матче на Кубке Карьяла уступила чехам со счётом 2:5.



Больше остальных в составе команды Ильи Воробьёва провёл на льду нападающий Михаил Григоренко – 19 минут 50 секунд. Наименьшее игровое время у Дениса Зернова – 1 минута 47 секунд.

В первом игровом отрезке россияне дважды реализовали численный перевес усилиями Кирилла Капризова и Алексея Василевского, на что чехи ответили голом Михала Ржепика. Во втором периоде Илья Сорокин дважды вытаскивал шайбу из своих ворот — в обоих случаях вратаря ЦСКА огорчил Доминик Кубалик. В концовке встречи Радован Павлик и Кубалик поразили пустые ворота, установив окончательный счёт на табло.

Россияне досрочно стали победителями Кубка Карьяла. В стартовом матче на турнире команда Ильи Воробьёва обыграла финнов (3:0), а затем оказалась сильнее сборной Швеции (4:1).