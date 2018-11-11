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Сборная Финляндии обыграла Швецию на Кубке Карьяла

Сборная Финляндии обыграла Швецию на Кубке Карьяла
Хоккей / Евротур

Сборная Финляндии обыграла Швецию в заключительном матче на первом этапе Евротура – Кубке Карьяла. Игра прошла в Хельсинки и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Турнирная таблица Евротура

Финны открыли счёт на 8-й минуте после того, как Вилле Лескинен реализовал численный перевес. На старте второго игрового отрезка Теэму Эронен укрепил преимущество хозяев, а в концовке встречи окончательный счёт установил Яни Хаканпяя.

Еврохоккейтур
11 ноября 2018, воскресенье. 18:30 МСК
Финляндия
3 : 0
1:0, 1:0, 1:0
Швеция
1:0 – Лескинен (Руотсалайнен, Лехтонен) – 07:49 (5x4), 2:0 – Эронен (Лескинен, Песонен) – 21:37 (5x5), 3:0 – Хаканпяя (Анттила) – 56:21 (5x5)

Сборная Суоми заняла на домашнем турнире второе место, набрав одинаковое количество с россиянами, но уступив им по личной встрече. В стартовом матче на турнире финская команда уступила сборной России (0:3), после чего обыграла чехов со счётом 3:0. Шведские хоккеисты оказались сильнее чешской команды, обыграв её со счётом 3:2, а затем уступили дружине Ильи Воробьёва (1:4).

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