Радулов — о поражении от «Коламбуса»: что нужно делать? Работать!

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов прокомментировал домашнее поражение своей команды от «Коламбус Блю Джекетс» (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.



«Тяжёлый матч, и очень обидно, что мы не сумели взять такие важные очки. Впереди три дня выходных, будет время подумать и перегруппировать силы. Мы плохо сыграли в большинстве, это стоило нам победы. В первом периоде у нас было много моментов, но мы не забили, это было ключевым, поворотным моментом в матче. Что необходимо делать? Работать. Поможет только работа, нужно биться, и мы будем это делать. Нужны усилия всего состава», — приводит слова Радулова Fox Sports Southwest.



Напомним, что Радулов пропустил 10 из 11 последних матчей из-за травмы нижней части тела. В матче с «Коламбусом» он вернулся в строй, выйдя в первом звене с Тайлером Сегином и Джейми Бенном, и смог забить свой шестой гол в регулярном чемпионате.

Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в матче с «Коламбусом»