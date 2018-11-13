Коллитон — о восьми поражениях подряд: «Чикаго» находится на правильном пути

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джереми Коллитон прокомментировал поражение от «Каролины Харрикейнз» (2:3 ОТ). Оно стало для команды восьмым подряд в рамках регулярного чемпионата НХЛ, в том числе третьим — после увольнения Джоэля Кенневилля.

«Я верю, что мы находимся на правильном пути. Я верю, что вскоре у нас всё наладится. У нас очень хорошие игроки. Когда всё идёт не по-твоему долгое время, выбраться сложно. Но мы найдём путь наверх», — сказал Коллитон.

Напомним, что раннее Коллитон работал в клубе АХЛ «Рокфорд». До перехода в североамериканскую лигу Коллитон был главным тренером «Моры» во второй шведской лиге. В составе «Чикаго» сразу несколько игроков теперь старше своего нового главного тренера.