Яремчук — о суперсерии: идём неплохо, нас в Канаде поддерживают россияне

Нападающий молодёжной сборной России Александр Яремчук поделился о ходе суперсерии с клубами CHL.



«Конечно, тяжеловато получилось. Мы больше 30 часов были в полетах, но добрались хорошо, все нормально. Все здорово и с организацией, и с условиями проживания. Немного непривычно, но требования, в принципе, ничем не отличаются от наших. Разница в площадке, это понятно, но мы привыкли, пока тренировались несколько дней по прилету в Канаду. Возможно, первую игру мы вкатывались, привыкали к темпу, к площадке, во второй уже вышли поувереннее, лучше чувствовали свои силы и лед.



Один из положительных моментов: на каждой нашей игре присутствует много российских болельщиков – они сидят с флагами, в майках. Их очень хорошо слышно, потому что в Канаде болельщики не кричат всю игру, они реагируют только на какие-то интересные моменты матча, а российские болельщики просто так, без повода поддерживают нас. Было очень приятно слышать их и видеть на трибунах.



Сейчас провели по две игры с двумя сильнейшими лигами и, в принципе, идем неплохо. С третьей лигой надо просто быть уверенными в себе, верить, что мы можем выиграть и в этом сопернике нет ничего ужасного», — цитирует игрока официальный сайт «Авангарда».



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