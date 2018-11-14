«Лос-Анджелес» забил после грубой ошибки Ожиганова

«Лос-Анджелес Кингз» крупно проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 5:1 (2:1, 3:0, 0:0) в пользу гостей. Для «королей» это поражение стало третьим подряд, причём все матчи были проиграны на домашнем льду.

Единственная шайба хозяев, автором котором стал Адриан Кемпе, была заброшена после грубой ошибки Игоря Ожиганова. На 15-й минуте первого периода он выносил шайбу из зоны, но пас был перехвачен Дионом Фанёфом, что привело к заброшенной шайбе Кемпе.

Видео гола также можно посмотреть на YouTube-канале Sportsnet.

В итоге Ожиганов провёл на льду 15 минут 55 секунд, что стало худшим показателем среди защитников «Лифс».

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