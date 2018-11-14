«Лос-Анджелес» крупно проиграл «Торонто», Илья Ковальчук очков не набрал

«Лос-Анджелес Кингз» крупно проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 5:1 (2:1, 3:0, 0:0) в пользу гостей. Для «королей» это поражение стало третьим подряд, причём все матчи были проиграны на домашнем льду.

В составе победителей дубль на свой счёт записал Назем Кадри, по разу отличились Джон Таварес, Морган Райлли и Андреас Юнссон. Единственная шайба хозяев в активе Адриана Кемпе. Российский форвард «королей» Илья Ковальчук провёл на льду 15 минут 1 секунду и не отметился набранными очками.

В параллельном матче «Сан-Хосе Шаркс» в драматичной борьбе вырвал победу у «Нэшвилл Предаторз» — 5:4 (3:0, 0:3, 2:1). Подопечные Питера Дебура после первого периода вели со счётом 3:0, к середине третьего периода проигрывали 3:4, однако в итоге сумели одержать победу. Причём шайбы Джо Павелски и Джо Торнтона разделили между собой 13 секунд. Команда Питера Лавиолетта потерпела второе поражение подряд.