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«Лос-Анджелес» крупно проиграл «Торонто», Илья Ковальчук очков не набрал

«Лос-Анджелес» крупно проиграл «Торонто», Илья Ковальчук очков не набрал
Хоккей / НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» крупно проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 5:1 (2:1, 3:0, 0:0) в пользу гостей. Для «королей» это поражение стало третьим подряд, причём все матчи были проиграны на домашнем льду.

В составе победителей дубль на свой счёт записал Назем Кадри, по разу отличились Джон Таварес, Морган Райлли и Андреас Юнссон. Единственная шайба хозяев в активе Адриана Кемпе. Российский форвард «королей» Илья Ковальчук провёл на льду 15 минут 1 секунду и не отметился набранными очками.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2018, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1 : 5
1:2, 0:3, 0:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Кадри (Марнер, Таварес) – 02:42 (5x4), 0:2 – Таварес (Рилли) – 06:12 (5x4), 1:2 – Кемпе (Фанёф) – 14:28 (5x5), 1:3 – Рилли (Таварес) – 21:15 (5x5), 1:4 – Юнссон (Дермотт, Линдхольм) – 24:33 (5x5), 1:5 – Кадри (Марло, Марнер) – 27:19 (5x4)

В параллельном матче «Сан-Хосе Шаркс» в драматичной борьбе вырвал победу у «Нэшвилл Предаторз» — 5:4 (3:0, 0:3, 2:1). Подопечные Питера Дебура после первого периода вели со счётом 3:0, к середине третьего периода проигрывали 3:4, однако в итоге сумели одержать победу. Причём шайбы Джо Павелски и Джо Торнтона разделили между собой 13 секунд. Команда Питера Лавиолетта потерпела второе поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2018, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
5 : 4
3:0, 0:3, 2:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Сёренсен – 05:09 (5x5), 2:0 – Павельски (Карлссон, Гертл) – 07:05 (5x4), 3:0 – Суомела – 16:51 (5x5), 3:1 – Смит (Джохансен, Бонино) – 24:43 (5x5), 3:2 – Форсберг – 25:23 (5x5), 3:3 – Форсберг (Смит) – 37:52 (5x5), 3:4 – Гримальди (Фиала, Ирвин) – 42:43 (5x5), 4:4 – Павельски (Сёренсен, Бёрнс) – 53:05 (5x5), 5:4 – Торнтон (Сёренсен, Браун) – 53:18 (5x5)
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