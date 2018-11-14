Чехович: смотрел суперсерию по телевизору, не терпелось сыграть самому

Нападающий молодёжной сборной России Иван Чехович подвёл итоги первого матча со сборной QMJHL (5:1) в рамках суперсерии с командами CHL (3-2).

«Предыдущие матчи? Смотрел по телевизору по возможности, и, конечно, самому не терпелось принять участие в таких важных и интересных матчах. Всегда испытываешь особую гордость, надевая майку сборной.

Не знал, что последний раз выигрывали серию четыре года назад, но это ничего не меняет. Никакого волнения нет, у нас есть конкретные задания от тренера, которые надо выполнять, чтобы добиваться результата и стараться порадовать наших болельщиков.

Сборная играла два матча за два дня? Кстати, не удивлюсь, если тот факт, что наша команда вчера играла в Онтарио, как-то расслабил соперника. Нашей четвёрке из лиги Квебека, кто только сегодня присоединился к команде, действительно было полегче. Всё-таки ночной перелёт сразу после игры не мог не пройти для остальных ребят бесследно.

Игра моей тройки? Отлично сыгрались, быстро начали понимать друг друга на льду, нашли «химию». Главное, в Драммондвилле сыграть ещё лучше и помочь команде победить в серии», – цитирует Чеховича официальный сайт ФХР.