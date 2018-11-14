Овечкин: моё имя навсегда останется в истории «Вашингтона»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин уверен, что уже вошёл в историю «столичного» клуба как один из самых ярких игроков команды.

«Никто ещё не проводил 1000 матчей за эту организацию. Поэтому я уже навсегда вписан в историю «Вашингтона». Не могу сказать, какой рубеж ожидаю следующим. Когда подойду к какой-нибудь отметке, то уже можно будет думать.

Этот сезон? До начала плей-офф ещё много игр. Не то чтобы нужно переживать, но, конечно, хочется выигрывать. В конце сезона, когда начнётся подсчёт очков, каждое из них будет на вес золота. Догонять всегда очень тяжело», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Сегодня, 14 ноября, Овечкин вышел на восьмое место в истории НХЛ по очкам среди европейцев, набрав 1142-е очко за карьеру и сравнявшись с Никласом Лидстрёмом.