Александр Овечкин вышел на восьмое место в истории НХЛ по очкам среди европейцев

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась со счётом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) в пользу гостей.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 16 минут 51 секунду, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+2». Он вышел на восьмое место в истории НХЛ по очкам среди европейцев, набрав 1142-е очко за карьеру и сравнявшись с Никласом Лидстрёмом.

Континентальный рекорд принадлежит чеху Яромиру Ягру — 1921 очко, второе место занимает финн Теэму Селянне (1457), следом располагается ещё один финский форвард Яри Курри с 1398 баллами. Российский рекорд продолжает удерживать за собой Сергей Фёдоров, набравший 1179 очков.

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