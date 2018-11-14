Салливан — о шести поражениях «Питтсбурга» в семи матчах: я в унынии

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Крайне обидно, потому что сейчас нам очень нужны победы. Но у нас это пока никак не получается. Моментами мы играли неплохо, но сделали недостаточно, чтобы заставить соперника по-настоящему трудиться. Меня это приводит в уныние», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.

Ранее «Питтсбург» дважды уступил «Нью-Йорк Айлендерс» (3:6 и 2:3 Б), «Торонто Мэйпл Лифс» (0:5), «Нью-Джерси Дэвилз» (1:5) и «Вашингтону» (1:2). После пятиматчевой серии неудач «Питтсбург» крупно победил «Аризону Койотс» (4:0), а сегодня проиграл «Дэвилз». Команда Майка Салливана покинула зону плей-офф, опустившись на 14-е место в Восточной конференции.