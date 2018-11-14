Малкин: вы никогда не видели, чтобы Кессел дрался, нам нужно держаться вместе

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Очень тяжёлое поражение, но я продолжаю верить в нашу команду. Мы хорошо боролись сегодня, это важно для меня. Фил Кессел подрался, никогда раньше такого не видели. Мы понимаем, что у нас есть отличная команда, нужно держаться плечом к плечу друг с другом», — цитирует Малкина «твиттер» Pens Inside Scoop.

Видео драки Кессела также можно посмотреть в официальном «твиттере» Sportsnet.

Ранее «Питтсбург» дважды уступил «Нью-Йорк Айлендерс» (3:6 и 2:3 Б), «Торонто Мэйпл Лифс» (0:5), «Нью-Джерси Дэвилз» (1:5) и «Вашингтону» (1:2). После пятиматчевой серии неудач «Питтсбург» крупно победил «Аризону Койотс» (4:0), а сегодня проиграл «Дэвилз». Команда Майка Салливана покинула зону плей-офф, опустившись на 14-е место в Восточной конференции.