Михеев – о поражении от «Динамо»: соперник сегодня был хитрее

Нападающий «Авангарда» Илья Михеев поделился мнением о сухом проигрыше (0:4) в матче с московским «Динамо».



«Не настроились на соперника после разгрома в первом матче в Москве? Да нет, много времени с того момента прошло. Игр 25, наверное, уже было с тех пор. Команды сильно поменялись.



Магия баллонов Крикунова? Не знаю, тяжело что-то говорить о сопернике. Просто они были чуть хитрее сегодня. Все понимают, какие в истории были игры у «Авангарда» с «Динамо». Нужно было больше перед вратарём играть, больше бросать», — передаёт слова Михеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Омская команда прервала серию из четырёх побед, а москвичи одержали третью победу в последних четырёх встречах регулярного чемпионата.