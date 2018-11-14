Прохоркин — о 8:2: первый период непростой, а потом пошло-поехало

Нападающий СКА Николай Прохоркин поделился эмоциями после разгромной победы над «Адмиралом» (8:2). В этой игре ему удалось отметиться тремя заброшенными шайбами.



«Конечно, соскучился по хоккею. Чуть-чуть удалось поиграть в сборной, но именно по домашнему, командному хоккею соскучился. Первый период непростой, сумбур был в наших действиях. А потом пошло-поехало.



Гусев после хет-трика попытался отдать кепку, а я её передал ребятам, которые по льду ездят, собирают.



Не боюсь ли я, что с такой игрой отправлю Дацюка на пенсию? Я ему уже об этом сказал. Конечно, нет, Дацюка тяжело куда-то отправить.



Есть ли объяснение двум хет-трикам игроков СКА? Честно? Нет. Я давно не играл, тренировался, готовился к этому матчу. Карпов тоже играл мало в начале сезона. Думаю, это просто от большого желания.



Настрой на «Трактор»? У нас всегда один настрой, даже спрашивать об этом не нужно. Побеждать – а там как пойдет. Много, мало – без разницы, главное выиграть», — приводит слова Прохоркина официальный сайт СКА.

«Динамо» переоценили, СКА никто не боится. Итоги первой трети сезона. Запад Но разбавить «армейскую» гегемонию в конференции по-прежнему никто не может.