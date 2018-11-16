Дрегер: клубы НХЛ интересуются Задоровым, в «Колорадо» он в «собачьей конуре»

Известный канадский обозреватель Даррен Дрегер прокомментировал возможный переход защитника «Колорадо Эвеланш» Никиты Задорова в другой клуб.

«Говоря о слухах, связанных с обменами игроков, я имею в виду прощупывание почвы относительно 23-летнего защитника «Колорадо» Никиты Задорова. Некоторые клубы НХЛ задаются вопросом, может ли он быть доступен для трейда. В последней игре «лавин» защитник провёл на льду 7 минут 22 секунды. Он будет ограниченно свободным агентом в конце года. «Колорадо» нравится габаритный россиянин, но тренер команды держит Задорова в «собачьей конуре». Он может стать частью чего-то большого», — цитирует Дрегера TSN.

В этом сезоне Никита принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата, набрав 3 (1+2) очка при показателе полезности «+4».