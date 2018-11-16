Романцев: героем матча с «Амуром» стал Красиков, он держал «Сибирь» в игре

Нападающий «Сибири» Данил Романцев поделился мнением о матче с «Амуром» (2:1 Б). Новосибирская команда прервала серию из шести поражений и ушла с последнего места на Востоке.



«Хорошо, что прервали серию поражений. Надеюсь, дальше лучше будет. Но всё равно мы третий период опять проиграли. Надо в этом компоненте добавлять. Мы не всегда правильно выполняем тактику. Нужна была эта победа с точки зрения психологии. Героем себя не чувствую, сегодня Красиков лучший: держал нас в игре, ловил, вытаскивал. Есть несколько вариантов исполнения буллитов, кое что сегодня получилось. Мы рады, что удалось уйти с последнего места», — сказал Романцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

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