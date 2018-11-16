Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Сибирь» — «Амур»: защитник хозяев Олег Пиганович получил травму колена

«Сибирь» — «Амур»: защитник хозяев Олег Пиганович получил травму колена
Хоккей / КХЛ

Защитник «Сибири» Олег Пиганович получил повреждение в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром».

Во втором периоде 32-летний хоккеист повредил колено в результате столкновения с соперником. В этом эпизоде Пиганович нарушил правила и получил двухминутное удаление за подножку, но при этом самого игрока под руки увели в раздевалку.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Сибирь» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Новосибирская команда набрала 13 очков в 28 матчах регулярного чемпионата. «Амур» располагается двумя строчками выше. После двух периодов подопечные Александра Андриевского выигрывают со счётом 1:0 благодаря голу Александра Шарова. В случае победы хозяева покинут последнее место на Востоке.

Источник: в ближайшие дни «Сибирь» расторгнет контракт с Шарлем Бертраном
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент