Борщевский: расстались с Кашиком, потому что он не удовлетворял нас своей игрой

Главный тренер хабаровского «Амура» Николай Борщевский подвёл итоги проигранного выездного матча с новосибирской «Сибирью» (1:2 Б) и прокомментировал перемены во вратарской линии.



«Игра была очень напряжённая с самого начала. Обеим командам необходимы очки, каждое очко на вес золота, поэтому было мало забитых голов. Наши ребята боролись до конца, у нас это последний матч на выезде. Команда неплохо двигалась, создавала моменты, но забросила всего одну шайбу. Большинства было достаточно много, но реализовать его удалось лишь в конце. Самое главное, что мы не сдавались, вытащили матч. В серии буллитов «Сибири» повезло больше. Не могу сказать, что у нас что-то не получалось. Ребята полностью отдавались игре, но с «Барысом» мы забросили шесть шайб, а сегодня одну. Но моменты для взятия ворот были и неплохие.



Что касается перемен во вратарской линии, то я надеюсь, что у нас будет три квалифицированных голкипера, и каждый из них будет бороться за место в составе. С Либором Кашиком мы расстались потому, что он не удовлетворял нас своей игрой», — передаёт слова Борщевского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

В «Амур» перешёл чешский голкипер Марек Лангхаммер