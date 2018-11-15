В «Амур» перешёл чешский голкипер Марек Лангхаммер

Хабаровский «Амур» подписал контракт с чешским голкипером Мареком Лангхаммером, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона. Напомним, недавно Хабаровск покинул голкипер Либор Кашик, ему на замену был выменян из «Авангарда» опытный Алексей Мурыгин.



Лангхаммер нынешний сезон начал в чешском клубе «Комета Брно», пропустив 8 шайб в 18 играх, отражая 91,6% бросков по воротам. В прошлом чемпионате голкипер переехал из Северной Америки в чешский чемпионат, ранее Лангхаммер выступал в системе «Аризоны Койотс». Голкипер был выбран под общим 184-м номером на драфте НХЛ в 2012 году, за карьеру он принял участие в двух матчах НХЛ.