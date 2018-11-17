Известный североамериканский обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал ситуацию с голкипером «Коламбуса» Сергеем Бобровским, у которого заканчивается контракт по окончании сезона.
«У «Калгари», например, неудачно играет в воротах Майк Смит. Но вряд ли Сергей согласится переехать в Калгари. Бобровский контролирует ситуацию, в контракте есть пункт о невозможности обмена. Считается, что Бобровский уже дал «Коламбусу» список клубов, куда бы хотел перейти. Вряд ли «Флэймз» находится в этом списке. Но это моё предположение», — сказал Фридман в эфире Sportsnet 960 Calgary.
Отметим, Майк Смит также может стать неограниченно свободным агентом, так как его шестилетний договор на $ 34 млн заканчивается по окончании сезона. В шести последних матчах «Коламбуса» Бобровский и его сменщик Йоонас Корписало сыграли по три встречи.
Фридман: вероятно, Бобровский уже сказал «Коламбусу», куда хочет перейти