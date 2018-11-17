Салливан: пытаемся убедить Малкина чаще бросать по воротам

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением об игре форварда Евгения Малкина. Российский нападающий не забивает на протяжении шести матчей и отдал пока только две результативные передачи. В 17 матчах сезона у Малкина 23 (7+16) очка.

«На мой взгляд, звено Малкина в равных составах смотрится здорово. В игре с „Тампой“ них было полно моментов, они забили. Хорнквист сыграл здорово, да и Джино сегодня много владел шайбой. Мы по-прежнему пытаемся убедить его почаще бросать. У него было несколько хороших моментов для бросков из опасных зон, в которых он предпочёл другое продолжение», — цитирует тренера официальный сайт лиги.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»