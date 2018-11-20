Командированный в «Ладу» из «Локомотива» Пайгин — лучший защитник недели в ВХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов «ВХЛ — Кубка Шёлкового пути» сезона-2018/19 на основании статистических результатов и аналитики специальных экспертов определила лауреатов 10-й игровой недели в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий» и «Лучший новичок».

— Лучшим вратарём стал голкипер Роман Смирягин (1990) из «Нефтяника», который на прошлой неделе сыграл в трёх победных матчах, отразив 98,0% бросков в створ ворот при коэффициенте надёжности 0,33. В двух матчах Роман оставил свои ворота в неприкосновенности.



— Лучшим защитником стал Зият Пайгин (1995) из «Лады», в активе которого в четырёх матчах 5 (0+5) результативных очков при показателе полезности «+2». Пайгин командирован в «Ладу» из «Локомотива».



— Лучшим нападающим недели стал форвард «Югры» Антон Берлёв (1993), который в четырёх матчах набрал 5 (2+3) баллов за результативность при показателе полезности «+3». В двух матчах голы Антона стали победными для команды.



— Лучшим новичком стал нападающий «Югры» Максим Аскаров (1997). Форвард провёл четыре игры, в которых набрал 4 (3+1) балла за результативность при показателе полезности «+4». В одном из матчей Максим оформил дубль.