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Ганзл: «Спартак» хорошо владел шайбой, но отсутствие бросков стало проблемой

Ганзл: «Спартак» хорошо владел шайбой, но отсутствие бросков стало проблемой
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Спартака» Робин Ганзл поделился мнением о выездном матче с «Амуром» (0:1 Б).

«Мы совершенно недовольны результатом, поскольку хотели одержать победу в этом матче. Считаю, что одного очка для «Спартака» недостаточно. Мы хорошо контролировали шайбу, но отсутствие бросков стало для нас проблемой. Не знаю, с чем это можно связать, возможно, нам следовало оказывать большее давление перед воротами.

Что почувствовали, когда «Амур» забил? Разница была бы лишь в одну шайбу, паники не было. По ходу матча у нас возникали моменты, было и большинство. Думали, что сможем отыграться, но гол отменили. Обидно проигрывать по буллитам, но надо двигаться дальше», — передаёт слова Ганзла корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.

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