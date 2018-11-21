Уланов — о поражении в Хабаровске: не буду искать оправданий про Дальний Восток

Тренер «Спартака» Игорь Уланов прокомментировал результат выездного матча с «Амуром» (0:1 Б).



«Получился интересный матч, каждая смена на нервах, команды по очереди уходили в оборону. При шести попытках в большинстве 19 бросков недостаточно, у нас сегодня игроки не бросали, удерживали шайбу, пытались найти пасом пустые ворота. Имели шанс выиграть на последних секундах, не получилось. Не буду искать оправданий про Дальний Восток, мы — профессионалы и понимаем что к чему, да и поездка продолжается.



Удаление Даугавиньша? Мне кажется, это чисто случайно вышло. Он объяснил, что сбоку соперника оказался, и получилось так, как получилось — судья заметил, я надеюсь, с игроком «Амура» всё в порядке. Каспарс, скорее всего, следующую игру пропустит, будем готовиться к матчу без него», — передаёт слова Уланова корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.

Каспарс Даугавиньш удалён до конца матча с «Амуром» за удар клюшкой