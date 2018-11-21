Хартли: молодёжь выкладывается на тренировках, но мы довольны нынешним составом

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о предстоящем матче с «Йокеритом», который состоится сегодня, 21 ноября. Начало — в 19:30 мск.



«В матче с «Торпедо» мне понравилась энергия команды. Мы были первыми на шайбе и отлично работали в нападении. «Йокерит» — мастеровитый соперник, который здорово двигает шайбу. Финский клуб опасен в атаке, его нападающие очень талантливы. Для победы нам снова необходимо показать лучшую игру.



Болельщики спрашивают, когда получат шанс молодые игроки? Сейчас крайне плотные матчи, а в профессиональном хоккее необходимо побеждать в каждой игре. Сейчас мы довольны действующим составом. Яремчук, Минеев, Заседа выкладываются полностью на тренировках, но мы пока набираем очки, и у нас не так много травмированных хоккеистов», — сказал Хартли в интервью клубному телевидению.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Йокерит» — «Авангард».

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