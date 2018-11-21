Девушка нашла донора почки, нарисовав плакат и придя с ним на матч НХЛ

Болельщица «Питтсбург Пингивнз» Келли Соватски нашла себе донора почки после того, как нарисовала плакат с просьбой о помощи и пришла с ним на матч НХЛ. Клубный фотограф сделал снимок девушки, который появился в «Твиттере».

Фото можно посмотреть в «Твиттере».

В декабре 2017 года Соватски подхватила инфекцию, которая быстро распространялась, и началось заражение крови. У неё стали отказывать почки и лёгкие. Через несколько месяцев её состояние стабилизировалось, но девушке требовалась пересадка почки. Её поставили в лист ожидания, но почки практически не работали, и она могла не дождаться донорского органа.

После публикации фотографии другой болельщик Джефф Линд увидел обращение Келли и решил стать её донором. Они совпадали по группе крови, и в начале ноября, через несколько месяцев исследований и подготовки, оба успешно перенесли операцию по пересадке почки.