Бурдасов: зная иную сторону, моё отсутствие в сборной России ожидаемо

Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов поделился своей версией отсутствия вызова в сборную России на Кубок Карьяла.



«Если честно, то отсутствием вызова на Кубок Карьяла не удивился. Нисколько. Меня уже сложно чем-то удивить. Я хочу играть за сборную, но, зная иную сторону, это было ожидаемо. Не согласен с тем, что нужен сборной только для игры в большинстве. Я и «пять на пять» играю, а у Быкова и на меньшинство выходил.



Если посмотреть на состав, который ездил на этот Кубок Карьяла, то туда вызвали два атакующих звена и два оборонительных. В принципе я согласен с тренерским штабом, что если я не проходил в первое-второе звено, то особого смысла меня вызвать не было. Есть ребята, которые черновую работу делают лучше. Надеюсь, у меня ещё будет шанс наконец-то нормально сыграть за сборную», — сказал Бурдасов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

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