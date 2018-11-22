Дмитрий Казионов подписал контракт с «Северсталью»

Череповецкая «Северсталь» подписала контракт с нападающим Дмитрием Казионовым, информирует официальный сайт команды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.



34-летний хоккеист не принимал участия в матчах текущего сезона, находясь без команды.



На высшем уровне Казионов выступал за московское «Динамо», тольяттинскую «Ладу», казанский «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», нижегородское «Торпедо», ХК «Сочи». Также в составе сборной России принимал участие в различных международных турнирах.



Казионов — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, двукратный серебряный призёр чемпионатов России, двукратный бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров, обладатель Континентального кубка.



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