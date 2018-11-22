И. Воробьёв: СКА готовился к активной игре «Северстали», забили вовремя

Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьёв поделился впечатлениями от выигранного матча с череповецкой «Северсталью» (6:1).



«Хорошая по движению игра. Готовились, что «Северсталь» будет активно играть. Вовремя забили, поэтому так матч и сложился.



Игра Ивана Морозова? Ваня — молодец. Счёт позволял выпустить его и в меньшинстве. Сказали, что нужно солидно и грамотно отыграть, без контратак», — приводит слова специалиста официальный сайт команды из Череповца.

СКА разгромил «Северсталь», победа стала пятой подряд

В первом периоде счёт открыли гости, свой первый гол за СКА забил защитник Василий Токранов. За следующие 20 минут гости забили ещё четыре гола, авторами которых стали Наиль Якупов, Сергей Плотников, Никита Гусев и Владислав Гавриков, «Северсталь» ответила шайбой Александра Щербины. В третьем периоде счёт не изменился — 1:6.