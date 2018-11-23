«Спартак» представил логотип ретроматча с ХК «Сочи» в стиле 90-х

«Спартак» представил логотип ретроматча с «Сочи», который пройдёт 22 декабря в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Спартака».

«Ретроматч в нынешнем году посвящен эпохе 90-х. Разумеется, логотип мы сделали в стилистике того же десятилетия. Это было время не только глобальных перемен в жизни страны и каждого отдельного человека, но и годы, когда произошла во многом неожиданная актуализация графического дизайна. Именно он оказался в первую очередь востребован­ зарождавшейся рыночной экономикой. Сотни тысяч новых субъектов хозяйст­венной и общественной деятельности заявляли о своем появлении на свет с помощью логотипов, фирменных стилей, рекламы и других атрибутов цивилизации.

С появлением Photoshop версии 1.0 к дизайну прикоснуться теперь мог практически любой желающий, и, как следствие, «рисовать» на компьютере стали люди, ничего в графическом дизайне не понимающие. Отсюда буйство цветов и красок, шрифты, написанные «от руки», зачастую отсутствие какой бы то ни было гармонии (лишь бы смотрелось «ярче»), в общем всё то, что теперь мы бы назвали одним словом – безвкусица. Но в то время, когда происходила потеря всяких ориентиров, и не могло быть иначе.

Наш логотип – это зеркало эпохи 90-х. восьмибитные шрифты напоминают о первых доступных игровых консолях. Слово «ретро» написано популярным в 90-е геометрическим шрифтом, обязательно кастомизированным вручную. Наконец, цвета никаким образом не сочетаются с привычными цветами «Спартака», но в этом и заключалась наша идея: как малиновый пиджак стал атрибутом успешного человека, позволявшим ему отличаться от серой массы людей, так и подобная палитра – способ «выделиться» и быть ярче остальных и самих себя. Этим духом и было пронизано всё десятилетие», – рассказал дизайнер «Спартака» Кирилл Климов.