Покотило: у «Амура» не было шанса сохранить Метсолу, в Уфе другой уровень

Заместитель спортивного директора «Амура» Вадим Покотило рассказал, почему клубу пришлось расстаться с прошлогодними лидерами команды, и объяснил обмены местных воспитанников в другие клубы.



«Если бы у нас не было ограничений по финансам, то мы бы решили все вопросы. «Автомобилист» сейчас без проблем договорился с Доусом и Секстоном, но если у тебя нет каких-то рычагов, то чем ты будешь оперировать? Метсола не остался бы даже на те же деньги, что ему дали в «Салавате», нам пришлось бы предложить раза в полтора больше. В Уфе сейчас есть Метсола и ещё 10 игроков с крупными контрактами, плюс ещё 10 с зарплатой, как у нас. Стоит учитывать и уровень клуба — Метсола понимал, что будет сто процентов играть в плей-офф, бороться за чемпионство, это дополнительные премии и награды, плюс банально дом ближе. Метсола и Доус — это люди уже небедные, у любого спортсмена есть амбиции, они хотят выигрывать, а если к этому добавляют отличные финансовые условия, то «Амуру» конкурировать просто нереально. Возможности сохранить Метсолу однозначно не было. Ли и Бывальцев, став ограниченно свободными агентами, ушли бы практически бесплатно. Мы понимали, что шансов их оставить нет, поэтому совершили обмен с максимальной выгодой для клуба.



Обмены Волошина и Заседы? Сразу хотелось бы отметить, что мы внимательно следим за нашими местными игроками, отслеживаем их прогресс. Некоторые болельщики «Амура» были недовольны, поскольку считали, что мы легко расстаёмся с талантливыми воспитанниками. Но мы ведь понимаем, что делаем, и не первый год находимся в этом бизнесе. Сейчас вообще неизвестно, получатся ли из этих парней игроки КХЛ хотя бы уровня Файзуллина. Мы могли сохранить Заседу или Волошина, но через год-два болельщики вообще не пришли бы на трибуны, потому что результат необходим прямо сейчас, никто не будет ждать. У нас была проблема с голкиперами — мы взяли Мурыгина. Появился Файзуллин, Омск вышел с предложением обмена — мы взяли. Нам нужен баланс между результатом и развитием молодёжи, но если мы не будем давать этот самый результат, на эту молодёжь через два года никто не придёт смотреть», — сказал Покотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Параскуном.