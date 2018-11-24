«Металлург» одолел «Нефтехимик» в овертайме

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика», встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3 ОТ.



Первый период остался за командой хозяев, заброшенной шайбой отметился нападающий Михал Булирж. Во втором периоде счёт стал равным — на голы Виктора Антипина и оформившего дубль Булиржа «Нефтехимик» ответил заброшенными шайбами Эмиля Галимова, Йоонаса Няттинена и Ильи Аркалова. Третий период прошёл без голов, а в овертайме победу «Металлургу» принёс гол Мэтта Эллисона.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с голами матча также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.