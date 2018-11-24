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«Металлург» одолел «Нефтехимик» в овертайме

«Металлург» одолел «Нефтехимик» в овертайме
Хоккей / КХЛ

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика», встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3 ОТ.

Первый период остался за командой хозяев, заброшенной шайбой отметился нападающий Михал Булирж. Во втором периоде счёт стал равным — на голы Виктора Антипина и оформившего дубль Булиржа «Нефтехимик» ответил заброшенными шайбами Эмиля Галимова, Йоонаса Няттинена и Ильи Аркалова. Третий период прошёл без голов, а в овертайме победу «Металлургу» принёс гол Мэтта Эллисона.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2018, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
4 : 3
1:0, 2:3, 0:0, 1:0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 – Булирж (Береглазов, Матушкин) – 02:04 (5x5), 2:0 – Антипин (Дронов, Расмуссен) – 20:18 (5x5), 2:1 – Галимов (Падакин, Мусин) – 22:33 (5x4), 2:2 – Аркалов (Шиксатдаров) – 23:56 (5x5), 3:2 – Булирж (Матушкин, Шор) – 31:23 (5x5), 3:3 – Няттинен – 39:42 (5x5), 4:3 – Эллисон (Расмуссен) – 61:45 (4x3)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с голами матча также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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