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Барабанов: возможно, обидный гол во 2-м периоде психологически надломил СКА

Барабанов: возможно, обидный гол во 2-м периоде психологически надломил СКА
Хоккей / КХЛ

Нападающий СКА Александр Барабанов прокомментировал результат матча с ЦСКА (1:3).

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«У нас не получилось реализовать свои моменты, и это стало ключевым фактором. Мы создали немало моментов, но забили только одну шайбу — потому и проиграли.

Естественно, мы настраивались на это дерби, вышли заряженными, старались играть «в тело». Получалось создавать моменты, открыли счёт. Однако в самой концовке второго периода пропустили обидный гол, который, возможно, психологически надломил нас. Затем в начале третьей двадцатиминутки пропустили совершенно необязательную шайбу, играя в большинстве. В общем, всё было в наших руках», — приводит слова Барабанова «Спорт день за днём».

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